Блогера Никиту Ефремова* внесли в перечень террористов и экстремистов

Блогер и основатель сети магазинов одежды и обуви Никита Ефремов*, которому ранее предъявили обвинение в финансировании экстремистской деятельности, внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные реестра на сайте Росфинмониторинга.

Как пишет ТАСС, по версии следствия, Никита Ефремов в период с сентября 2021-го по февраль 2022 года, «являясь противником действующих органов власти РФ, перевел денежные средства на нужды и обеспечение организации, запрещенной на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

* Внесен в перечень террористов и экстремистов