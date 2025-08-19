news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 19 августа 2025 14:09

Блогеру Никите Ефремову предъявили обвинение в финансировании экстремистов

Читайте нас в
Телеграм

Суд в Москве избрал меру пресечения блогеру и основателю бренда Nikita Efremov по делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Как пишет ТАСС, по версии следствия, Никита Ефремов в период с сентября 2021-го по февраль 2022 года, «являясь противником действующих органов власти РФ, перевел денежные средства на нужды и обеспечение организации, запрещенной на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Судом в отношении блогера избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Фото: t.me/moscowcourts

#суд #блогеры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

Синоптик Шувалов спрогнозировал возвращение жаркой погоды в Татарстан в эти выходные

18 августа 2025
Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

Визит к Трампу: зачем лидеры Европы поехали за Зеленским в США и что из этого выйдет

18 августа 2025