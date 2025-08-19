Блогеру Никите Ефремову предъявили обвинение в финансировании экстремистов

Суд в Москве избрал меру пресечения блогеру и основателю бренда Nikita Efremov по делу о финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Как пишет ТАСС, по версии следствия, Никита Ефремов в период с сентября 2021-го по февраль 2022 года, «являясь противником действующих органов власти РФ, перевел денежные средства на нужды и обеспечение организации, запрещенной на территории страны в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

Судом в отношении блогера избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.