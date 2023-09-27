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Блогера Лерчек оштрафовали на 124 млн за уклонение от уплаты налогов
ФНС обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 123 млн рублей штрафа за неуплату налогов. Об этом сообщает ТАСС.
Чекалину обвиняют в неуплате налогов на 311 млн рублей. По словам адвоката, сумма штрафа составляет 40% от общей суммы долга в 311 млн рублей. Несмотря на то, что обвиняемые ранее погасили задолженность, ФНС все равно им назначила этот штраф.
Напомним, против Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела, в том числе об уклонении от уплаты налогов. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.
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