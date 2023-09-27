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Происшествия 27 сентября 2023 18:30

Блогера Лерчек оштрафовали на 124 млн за уклонение от уплаты налогов

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ФНС обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 123 млн рублей штрафа за неуплату налогов. Об этом сообщает ТАСС.

Чекалину обвиняют в неуплате налогов на 311 млн рублей. По словам адвоката, сумма штрафа составляет 40% от общей суммы долга в 311 млн рублей. Несмотря на то, что обвиняемые ранее погасили задолженность, ФНС все равно им назначила этот штраф.

Напомним, против Чекалиной и ее супруга возбуждены два уголовных дела, в том числе об уклонении от уплаты налогов. По оценке следствия, Чекалина пользовалась упрощенной системой налогообложения, хотя ее доходы от фитнес-марафонов превышали предельно допустимый лимит в 150 миллионов рублей в год.

#неуплата налогов #блогеры
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