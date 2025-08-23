Обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества блогер Маркарян задержан

Блогер Арсен Маркарян, подозреваемый в оскорблении памяти защитников Отечества с использованием СМИ и сети Интернет (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), задержан в Московском регионе. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. Ранее он был объявлен в розыск.

По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян разместил на одном из видеохостингов видеозапись, содержащую информацию, оскорбляющую память защитников Отечества. Запись была доступна для неограниченного круга лиц.

В ближайшее время фигурант будет доставлен в следственный отдел для допроса.

«В рамках расследования уголовного дела он будет проверен на причастность к иным преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенных в сети Интернет», – говорится в сообщении.