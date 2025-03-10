Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест по делу об отмывании денег

Чертановский суд Москвы отправил под домашний арест блогера-миллионника Александру Митрошину по делу о легализации денег в особо крупном размере, передает ТАСС.

Судья Василий Глух отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу, постановив применить к Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста до 24 апреля.

Михаил Мушаилов, адвокат блогера, заявил, что защита не намерена оспаривать решение суда о домашнем аресте.

Митрошина была задержана 7 марта в Краснодарском крае. По версии следствия, она получила более 127 миллионов рублей незаконным путем, уклоняясь от уплаты налогов. Следственный комитет утверждает, что для придания законности этим средствам, она инвестировала часть из них в покупку недвижимости в Москве.