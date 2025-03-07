Против блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об отмывании денег

Следственный комитет начал расследование дела о легализации крупной суммы денег, связанного с деятельностью блогера Александры Митрошиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

В заявлении отмечается, что Александра Митрошина подозревается в причастности к преступлению по статье «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления».

В мае 2023 года Митрошина закрыла основную задолженность в размере 127 млн рублей по уголовному делу о неуплате налогов. Она не уплатила НДС и НДФЛ на сумму более 120 млн рублей и для сокрытия доходов получала их часть на аффилированные и контролируемые ею другие ИП.