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Происшествия 7 марта 2025 17:58

Против блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело об отмывании денег

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Следственный комитет начал расследование дела о легализации крупной суммы денег, связанного с деятельностью блогера Александры Митрошиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

В заявлении отмечается, что Александра Митрошина подозревается в причастности к преступлению по статье «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере, приобретенных в результате совершения преступления».

В мае 2023 года Митрошина закрыла основную задолженность в размере 127 млн рублей по уголовному делу о неуплате налогов. Она не уплатила НДС и НДФЛ на сумму более 120 млн рублей и для сокрытия доходов получала их часть на аффилированные и контролируемые ею другие ИП.

#блогер #Уголовное дело
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