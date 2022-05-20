Блогер Тавдиряков: Вклад Шаймиева в развитие исламской инфраструктуры трудно переоценить

В Республике Татарстан строительство музейных комплексов, реставрация исторических памятников, возрождение татарского языка проходило под эгидой первого Президента Татарстана Минтимера Шаймиева. В беседе с «Татар-информом» блогер Расул Тавдиряков отметил, что роль Государственного Советника РТ в развитие ислама и исламской инфраструктуры на территории республики трудно переоценить.

Блогер сравнил две похожие республики, Татарстан и Башкортостан, и тот путь, который они проделали после распада СССР.

«После развала Советского Союза мы видим, какой путь проделан в Татарстане и Башкортостане. При власти Минтимера Шариповича в Казани и Татарстане построены десятки мечетей, открыты медресе, исламские образовательные учреждения, университеты, халяльные кафе. А приедете в Уфу — здесь всего несколько мечетей, пара халяльных заведений. Вот вам показатель!» — заявил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что создание мусульманской инфраструктуры возможно было только при волевом решении Шаймиева.

«Мы же знаем, что такие проекты просто так не делаются, даже если есть денежные средства и желание народа. Такие масштабные, грандиозные и символические вещи в России не так легко воплотить, особенно если они касаются мусульманской инфраструктуры. Такие вещи решались только волевым усилием наших руководителей, где-то, возможно, было противостояние властей. По-другому этот вопрос никак бы не решился», — уверен Расул Тавдиряков.

Подробности о вкладе Минтимера Шаймиева в празднование 1100-летие принятия ислама можно прочитать в обзоре «Татар-информа».