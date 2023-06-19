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Блогер Рустам Набиев, потерявший ноги во время обрушения казармы, приедет в Нижнекамск
Известный блогер Рустам Набиев, потерявший ноги во время обрушения казармы в Омске, встретится с жителями Нижнекамска. Мероприятие запланировано на 20 июня в Центральной библиотеке им. Г.Тукая, рассказали «Татар-информу» в Централизованной библиотечной системе Нижнекамска.
На встрече под названием «Таулар аша юлларым» / «Дороги через горы» он расскажет о себе, жизненном пути и своих достижениях. Вход на встречу свободный, начало — в 16.00.
Также блогер посетит инклюзивный арт-кластер «Рубаха» и Театр юного зрителя.
Напомним, Рустам Набиев стал первым человеком в мире, который поднялся на Эльбрус (5 642 м) и Манаслу (8 163 м) на руках. «Моя деятельность мотивирует людей и служит для укрепления мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами», — говорит о себе блогер.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Дружбы блогера из Уфы Рустама Набиева.
Фото: телеграм-канал Рустама Набиева.
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