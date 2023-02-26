Путин наградил орденом Дружбы блогера из Уфы Рустама Набиева

Блогер из Уфы Рустам Набиев, лишившийся обеих ног во время обрушения казармы в Омске, награжден орденом Дружбы. О получении награды от Президента России Владимира Путина он рассказал в своем телеграм-канале.

«В это непростое время понятие дружбы несет для меня особенное значение. Я как представитель спорта через свои экспедиции показываю, что она объединяет нас всех и сохраняет связь между людьми», — заметил он.

Напомним, что Рустам Набиев стал первым человеком в мире, который поднялся на Эльбрус (5642 м) и Манаслу (8163 м) на руках. «Моя деятельность мотивирует людей и служит для укрепления мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами», — поделился блогер на своей странице.

фото: телеграм-канал Рустама Набиева