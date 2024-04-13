Блогер Расим Хазиев подал документы для участия в предварительном голосовании

Блогер, заместитель главреда газеты «Шахри Казан», владелец телеграм-канала «Именно Шулай» и руководитель цифровой платформы «Муниципалитеты Татарстана» Расим Хазиев подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России» перед выборами в Госсовет Татарстана.

«Готов представлять интересы населения и муниципалитетов в Госсовете Татарстана в качестве депутата», — рассказал он.

Хазиев с 2016 года является членом партии и считает, что пора вносить свою лепту в созидание нашей республики и гражданского общества.

«В качестве депутата Госсовета РТ у меня появится еще больше возможностей для того, чтобы помочь жителям городов и районов в решении повседневных задач, поддержать наши муниципалитеты в части участия в госпрограммах и проектах, которые призваны улучшить качество жизни на местах. Мне часто говорят, что уже выполняю роль депутата и однозначно будет гораздо эффективнее, если стану парламентарием и уже в этом качестве со всей серьезностью и ответственностью смогу работать во благо населения и республики», — отметил он.

Хазиев посещает территории, проводит общественный контроль и изучает процесс реализации национальных проектов, знакомится с условиями проживания жителей и анализирует вопросы, которые необходимо решить.

«<...> представлять интересы в том числе журналистов и представителей медиасообщества необходимо. Когда принимал решение об участии в предварительном голосовании, все это имел в виду. Журналист как никто другой очень много посещает районы и города республики, общается с населением и не понаслышке знает все чаяния народа. Почему бы к такой общественной деятельности не прибавить еще статус депутата, чтобы решения были эффективнее?» — поделился Расим Хазиев с «Татар-информом».

С этой целью, заметил блогер, он поднимает самые острые темы на всевозможных площадках, ведет проект цифровой платформы «Муниципалитеты Татарстана».

«Ну что ж, раз люди так думают, значит пришло время повышать уровень компетентности и работать еще больше. Депутат Госсовета Татарстана — это человек, который находится между народом и властью, как раз по моей части. В этом качестве планирую представлять интересы населения в республиканском парламенте, помогать решать их вопросы и поддерживать наши муниципалитеты в реализации госпрограмм и проектов», — добавил Хазиев.

Напомним, регистрировать кандидатов для участия в предварительном голосовании будут до 25 апреля, а само голосование пройдет с 20 по 26 мая. На 27 мая запланировано подведение итогов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Сария Сабурская подала документы для участия в предварительном голосовании.