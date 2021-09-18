Блогер Радик Хуснуллин: Мы помогаем делать процесс голосования открытым

В Зеленодольске уже второй год на выборах работает блогер Радик Хуснуллин. На его страницу в социальной сети Instagram подписана 21 тыс. человек. В течение всех трех дней выборов в Государственную Думу России Радик показывает и рассказывает, как проходит голосование. По его словам, задача — быть на месте событий, что позволит обеспечить прозрачность и понятность процедуры для избирателей.

Впервые в качестве наблюдателя Радик Хуснуллин работал в 2020 году на выборах Президента Татарстана — ему было интересно самому узнать весь механизм голосования. Чтобы стать наблюдателем, он прошел специальное обучение на курсах при Общественной палате Республики Татарстан. И сегодня, и завтра он продолжит рассказывать о голосовании с избирательных участков своим подписчикам.

Блогер уверен, что одно из важнейших прав гражданина России — это избирательное право. «Я убежден, что в эти дни каждый гражданин РФ этим правом воспользоваться должен. Институт наблюдателей существует давно, <...> чтобы показать и доказать людям, что выборы проходят честно, с нашей помощью в том числе. Мы надеемся на то, что люди будут видеть, как проходят выборы, будут доверять выборам и сами активно в них участвовать», — заявил он.

За процессом голосования в Зеленодольском районе, как и во всем Татарстане, следят наблюдатели, представители политических партий и блогеры.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Зеленодольске запустили челлендж «Молодежь выбирает».