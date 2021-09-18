В Зеленодольске запустили челлендж «Молодежь выбирает»

Помощник главы Зеленодольского района Татарстана по молодежной политике Артур Камалеев запустил челлендж для молодежи. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

«Суть его проста: сходи на выборы, проголосуй, запиши видео возле избирательного участка и передай эстафету своему другу или знакомому», — говорится в официальном аккаунте пресс-службы в Instagram.

Артур Камалеев пояснил, что таким образом он хочет призвать молодежь района не оставаться в стороне от общественно-политической жизни страны.

Сам Камалеев передал эстафету представителю Союза молодежных объединений Судостроительной корпорации «Ак Барс» Дмитрию Анисимову.

На территории Зеленодольска открыто 39 избирательных участков, один из них — в Зеленодольской Центральной районной больницы для голосования в местах временного пребывания избирателей. Всего по городу свыше 76 тысяч избирателей, в составе комиссий работают 472 члена с правом решающего голоса.