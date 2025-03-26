Блогер перечислила признаки голодания рассады

Фото: «Агрызские вести»

Существует несколько признаков, которые указывают на то, что рассада голодает. Их перечислила зеленый блогер Мария Гарапшина, пишет газета «Челнинские известия».

Если у рассады начинают светлеть листья, то ей не хватает азота или железа.

Если же листья растений становятся вялыми или не расправляются – это свидетельствует о дефиците меди.

В свою очередь появление фиолетового цвета у жилок листьев означает, что рассаде требуется фосфор.

В магазинах для садоводов есть необходимые препараты, которые при действии по инструкции позволят справиться с нехваткой полезных веществ, отмечает издание.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что садовод из Набережных Челнов посоветовала коллегам готовить теплицы.