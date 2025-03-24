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Общество 24 марта 2025 22:57

Садовод из Челнов посоветовала коллегам готовить теплицы

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Садовод из Челнов посоветовала коллегам готовить теплицы
Фото: © «Татар-информ»

В этом году многие садоводы Набережных Челнов начали сезон на две недели раньше. Они приехали на свои участки посмотреть, как пережили зиму плодовые деревья и кустарники. Совет коллегам дала опытная дачница из СНТ «Ивушка» Ольга Созонова, пишет газета «Челнинские известия».

Садовод заглянула в теплицу, куда заранее в несколько заходов накидала снег. Сейчас его осталось совсем мало, про запас стоят ведра с талой водой.

«Для дезинфекции я обработала почву, полив ее из лейки раствором фитоспорина. Через неделю в теплице буду жечь табачные шашки – при горении погибают летающие насекомые- вредители. Также дым отпугивает грызунов. Через два – два с половиной часа дверь теплицы можно открыть и проветрить», – описала алгоритм своих действий эксперт издания.

Следующим этапом работ должна стать санитарная обрезка кустарников и деревьев, удаление засохших, пораженных заболеваниями веток, добавила Созонова.

#садоводы #полезная информация
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