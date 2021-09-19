Блогер-наблюдатель рассказала о голосовании на одном из участков в Альметьевске

Блогер-наблюдатель Ксения Иванова, более известная в соцсети Instagram как ksu_morkov, показала, как проходит голосование на выборах в Госдуму в Альметьевске. Ксения работает блогером-наблюдателем на избирательном участке №769, следит за соблюдением правил, делится интересным контентом на своей странице.

«На моем участке голосуют избиратели зрелого и пожилого возраста, район такой. И так мило наблюдать за дедулечками, которые приходят со своими бабулечками», — делится Ксения информацией с избирательного участка.

За процессом голосования Ксения следит не впервые. В прошлом году на выборах Президента РТ она уже работала на одном из избирательных участков Альметьевска в качестве блогера-наблюдателя.

«Вообще, считаю это мероприятие одним из главных в моей блогерской карьере, потому что у меня была возможность поделиться со своей аудиторией полезной и интересной информацией в таких масштабах. На секундочку, Татарстан стал первым регионом, который пригласил 100 блогеров в мобильную группу наблюдателей», — рассказала она.

Ксения Иванова родилась в Альметьевске и прожила в нефтеграде до 16 лет. Потом после окончания школы уехала в Казань и поступила в Институт культуры и искусств.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Нижнекамске за процедурой голосования наблюдает блогер Татар Малай.