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Блогер и музыкант Раиль Арсланов об уехавших артистах: Их выбор, я не осуждаю
Эмиграция российских артистов – это их личный выбор, заявил музыкант, певец, блогер и владелец крупного YouTube-канала «Хижина музыканта» Раиль Арсланов (ARSLAN). В беседе с «Татар-информом» он отметил, что не расстраивается и не злится на медийных личностей, решивших покинуть Родину.
«Я не отношусь к их творчеству плохо. Мы порой исполняем песни тех артистов, кто уехал или попал в список иноагентов. Я считаю, что каждый сам выбирает, что ему делать и говорить. Я не осуждаю. Я не триггерюсь, не агрюсь и не расстраиваюсь из-за этого, как люди, которые в комментариях сидят и строчат. Нужно свое дело делать просто хорошо. Те, кто уехал, – это их выбор», – считает музыкант.
Подробнее о том, как молодому исполнителю удалось раскрутить свой блог до 3 млн подписчиков, совместить игру на баяне с битбоксом, записать совместный трек с популярной исполнительницей Лэйной, и отношении иностранцев к русской и татарской музыке – в интервью «Раиль Арсланов: «Не триггерюсь и не агрюсь на Пугачеву и других уехавших артистов».
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