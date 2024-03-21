Блогер и музыкант Раиль Арсланов об уехавших артистах: Их выбор, я не осуждаю

Эмиграция российских артистов – это их личный выбор, заявил музыкант, певец, блогер и владелец крупного YouTube-канала «Хижина музыканта» Раиль Арсланов (ARSLAN). В беседе с «Татар-информом» он отметил, что не расстраивается и не злится на медийных личностей, решивших покинуть Родину.

«Я не отношусь к их творчеству плохо. Мы порой исполняем песни тех артистов, кто уехал или попал в список иноагентов. Я считаю, что каждый сам выбирает, что ему делать и говорить. Я не осуждаю. Я не триггерюсь, не агрюсь и не расстраиваюсь из-за этого, как люди, которые в комментариях сидят и строчат. Нужно свое дело делать просто хорошо. Те, кто уехал, – это их выбор», – считает музыкант.

Подробнее о том, как молодому исполнителю удалось раскрутить свой блог до 3 млн подписчиков, совместить игру на баяне с битбоксом, записать совместный трек с популярной исполнительницей Лэйной, и отношении иностранцев к русской и татарской музыке – в интервью «Раиль Арсланов: «Не триггерюсь и не агрюсь на Пугачеву и других уехавших артистов».