Блогер Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

Аяз Шабутдинов

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

Блогер Аяз Шабутдинов признал вину по уголовному делу о мошенничестве. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Калой Ахильгов.

В своем Telegram-канале блогер также написал пост с признанием вины.

«Искренне прошу прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности наших программ<...> И хочу отметить, что никогда не действовал со злыми намерениями. Моя изначальная миссия — помогать людям развивать предпринимательские навыки — была искренней. Но методы, которыми я пользовался, нуждаются в пересмотре», – написал он.

Аяз Шабутдинов занимался продажей курсов, обещавших успешный старт в бизнесе. На момент ареста у него насчитывалось около 1,9 млн подписчиков в социальных сетях.

По данным следствия, с мая 2018 года по октябрь 2023 года от действий Шабутдинова и его соучастников пострадали 113 человек, которые платили за предлагаемые программы различные суммы от 60 тыс. рублей до 12 млн рублей. Общий материальный ущерб превысил 57 млн рублей.

В отношении других участников организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.