Блогер Алина Гималтдинова: В Послании Путина одной из ведущих тем будет поддержка семей

В прошлогоднем Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию особенно громко прозвучала тема материнства и в этом году поддержка семей с детьми также будет одной из ведущих тем в послании главы государства. Такое мнение «Татар-информу» высказала блогер и общественный деятель Алина Гималтдинова.

«На мой взгляд, завтра в Послании будет особенно отмечаться тема поддержки молодых семей. И в целом тема семьи и семейных ценностей будет одной из ведущих», – считает она.

Гималтдинова отметила, что тема образования и обновления школ, которые Путин поднимал в Послании 2023 года, также очень важна, в том числе и для нее, как для молодой матери.

Подробнее о том, с чем российский лидер в этот раз может обратиться к Федеральному собранию и какие цели поставить перед правительством РФ – в материале «Остудить горе-руководителей Европы»: о чем скажет Путин Федеральному собранию России».