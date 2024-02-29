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Блогер Алина Гималтдинова: В Послании Путина одной из ведущих тем будет поддержка семей
В прошлогоднем Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию особенно громко прозвучала тема материнства и в этом году поддержка семей с детьми также будет одной из ведущих тем в послании главы государства. Такое мнение «Татар-информу» высказала блогер и общественный деятель Алина Гималтдинова.
«На мой взгляд, завтра в Послании будет особенно отмечаться тема поддержки молодых семей. И в целом тема семьи и семейных ценностей будет одной из ведущих», – считает она.
Гималтдинова отметила, что тема образования и обновления школ, которые Путин поднимал в Послании 2023 года, также очень важна, в том числе и для нее, как для молодой матери.
Подробнее о том, с чем российский лидер в этот раз может обратиться к Федеральному собранию и какие цели поставить перед правительством РФ – в материале «Остудить горе-руководителей Европы»: о чем скажет Путин Федеральному собранию России».
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