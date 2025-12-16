Ближнее зарубежье и Азия стали лидерами зарубежных новогодних направлений у казанцев

Среди зарубежных направлений на новогодние каникулы казанцы предпочитают Белоруссию, Армению и Турцию. На эти направления приходится наибольшая часть бронирований на период новогодних праздников, сообщили «Татар-информу» эксперты сервиса онлайн бронирований «Островок».

По данным сервиса путешествий Туту, в топе зарубежных направлений также Пхукет – 21% от общего числа купленных билетов на транспорт. Также популярны Тбилиси и Минск – по 16% на каждое направление. Меньше, но все же востребованы Дубай и Ереван – по 5% каждый.

Среди этих направлений наиболее дорогой отдых на Пхукете: проживание там обходится в среднем 16,3 тыс., а билеты туда и обратно стоят около 81,9 тыс. рублей. В Дубае ночь в отеле будет стоить порядка 32 тыс. рублей, а билеты в обе стороны – 59,6 тыс. рублей.

В Тбилиси стоимость номера составляет около 6,3 тыс. рублей за ночь, а билет в обе стороны – 38,9 тыс. В Ереване проживание обойдется в 7,4 тыс., а перелет – 37,2 тыс. рублей. В Минске средняя цена проживания – 13,2 тыс. рублей, билеты туда и обратно стоят 32,8 тыс. рублей.

Эксперты отмечают, что выбор зарубежных направлений зависит от доступности рейсов и от бюджета поездки. По словам генерального директора компании по продаже авиабилетов AVT Азамата Сабирова, среди популярных направлений также остаются Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Египет.

«Кроме того, те, кто готов вылететь из Москвы, рассматривают Кубу. Туристы, у которых есть шенгенские визы – Францию и Италию, но в этих случаях возможны трудности с перелетами», – пояснил он.

В тренде также Азия: казанцы все чаще открывают для себя страны Востока. Как рассказал «Татар-информу» директор по продажам «Салават City Center» Рустем Тарзиманов, этому способствуют растущая привлекательность региона и все более доступные по ценам перелеты.

«Рейс в Шанхай уже около года летает из Казани и остается популярным. Билеты на China Eastern Airlines относительно бюджетные, особенно для длительного перелета. Этот маршрут открывает возможности путешествовать как в сам Китай, так и в другие страны Юго-Восточной Азии», – подчеркнул собеседник информагентства.

Подробнее о том, как изменились цены и спрос на новогодние туры в этом сезоне и какие направления выбирают путешественники – в материале «Тренд на Азию, горы и санатории: куда казанцы полетят на Новый год».