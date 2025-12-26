news_header_top
26 декабря 2025

«Блистательная победа!»: Мухаметшин поздравил «Зенит-Казань» с 11-м Суперкубком

Фото: t.me/faridmuhametshin

Председатель Государственного Совета Татарстана и президент Федерации волейбола РТ Фарид Мухаметшин поздравил ВК «Зенит-Казань» с победой в Суперкубке России.

«Блистательная победа! Одиннадцатый трофей в истории клуба! Искренне поздравляю нашу прославленную волейбольную команду «Зенит-Казань» с победой в Суперкубке России! Достойная игра! Настоящий триумф силы духа, мастерства и несгибаемой воли к победе! Каждая подача – искусство, каждый блок – непреклонен для соперника!» – написал политик в своем Telegram-канале.

«Вы вновь доказали, что равных вам нет. Гордимся вами, нашими чемпионами! Вы не просто завоевываете трофеи, вы вдохновляете тысячи ребят по всей республике заниматься спортом, стремиться к новым вершинам и верить в свои силы», – заметил глава республиканского парламента.

«Благодарю руководство клуба и весь тренерский штаб за колоссальный труд! Пусть этот Суперкубок станет только началом громких побед в новом сезоне. Весь Татарстан болеет за вас! Бу лаеклы җиңү! Без сезнең белән горурланабыз! Киләчәктә дә зур уңышлар телибез! (в переводе – „Это достойная победа! Мы гордимся вами! Желаем дальнейших успехов!“)» – заключил Фарид Мухаметшин.

Сегодня вечером «Зенит-Казань» со счетом 3:1 обыграл новосибирский «Локомотив» и взял Суперкубок. Казанцы уступили сопернику только в третьем сете. Финал турнира прошел в Санкт-Петербурге.

читайте также
«Зенит-Казань» стал обладателем Суперкубка России 2025 года
«Гордимся!»: Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с победой в Суперкубке
