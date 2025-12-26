news_header_top
Руc
26 декабря 2025 22:22

«Гордимся!»: Минниханов поздравил «Зенит-Казань» с победой в Суперкубке

Раис Татарстана Рустам Минниханов
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил волейбольный клуб «Зенит-Казань» с одиннадцатой по счету победой в Суперкубке России.

«С победой в Суперкубке, Зенит! Горурланабыз! („Гордимся!“)» – написал Раис РТ в своем блоге в MAX.

Сегодня вечером «Зенит-Казань» со счетом 3:1 обыграл новосибирский «Локомотив» и взял Суперкубок. Казанцы уступили сопернику только в третьей партии. Финал турнира прошел в Санкт-Петербурге.

