Блины из печи и катание на лошадях: в Менделеевске пройдет «Рождественская ярмарка»

Праздничный рождественский день в Менделеевске начнется в 11 часов на главной площади города. Программа включает праздничную торговлю, выступления национальных коллективов и хороводы вокруг елки.

«Выступят коллективы „Талларым“, „Ля-ля-фа“, „Аккорд“, „Эрвел“, народный ансамбль „Былина“ и другие», — рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района РТ.

Изюминкой мероприятия станет угощение блинами из русской печи и чаем из самовара. Юных менделеевцев ждут конкурсы и забавы, аттракционы и катание на лошадях.

На следующий день, 8 января, на сцене ДК имени С. Гассара в 12 часов состоится благотворительный спектакль-концерт «Щелкунчик». В нем примут участие артисты балета Казанской труппы. Вход свободный.

Более подробно о праздничных днях читайте в новогодней афише «Дракон в Казани, снешарики в Елабуге и керлинг в Челнах: афиша на каникулы в Татарстане».