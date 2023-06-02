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Политика 2 июня 2023 14:14

Блинкен заявил, что США — не враг россиянам

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Соединенные Штаты никогда не стремились к свержению действующей российской власти и не считали россиян своими врагами. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Россияне должны сами решать, каким будет их будущее», — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Блинкена, после холодной войны американские власти 30 лет работали над стабильными взаимоотношениями с РФ, потому что «верили, что свободная и процветающая Россия — в интересах всего мира». Он подчеркнул, что Штаты приветствуют любую инициативу и поддержат любую страну, включая Китай, которая привела бы Москву за стол переговоров.

В феврале МИД Китая предложил мирный план по политическому решению украинского кризиса из 12 пунктов. Президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы руководствоваться им при решении конфликта на Украине. На Западе многие политики и эксперты осудили документ, объяснив это тем, что Китай поддерживает тесные связи с РФ, а в Кремле заявляли, что план соотносится с подходом России.

#США #политика
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