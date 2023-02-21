Блинкен заявил, что США готовы обсуждать с РФ ограничение вооружений в любое время

Соединенные Штаты по-прежнему готовы обсуждать с Россией вопрос об ограничении стратегических вооружений в любое время. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Афины, сообщает газета The New York Times.

По словам дипломата, его страна «готова в любое время обсудить с Россией ограничение стратегических вооружений, независимо от того, что происходит в мире или в наших отношениях».

При этом Блинкен назвал решение Президента РФ Владимира Путина о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях «глубоко неудачным» и «безответственным».

Госсекретарь также заверил, что Штаты будут «внимательно следить за тем, что на самом деле делает Россия», чтобы обеспечить безопасность себя и своих союзников.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в нарушении ключевых договоренностей в сфере контроля над вооружениями в последние годы (его выступление транслировалось в Twitter’е Североатлантического альянса).

«С сегодняшним решением вся архитектура системы контроля над вооружениями разрушена», — подчеркнул генсек НАТО и добавил, что он «настоятельно» рекомендует российской стороне отказаться от этого шага.