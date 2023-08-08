Блинкен заявил, что Россия не отвечает на предложения США по зерновой сделке

США сделали все возможное, чтобы Россия возобновила участие в зерновой сделке. Однако решение Москвы не связано с какими-либо уступками, заявил в интервью радиостанции RFI госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По его словам, заявления Москвы о серьезных проблемах с поставками зерна не соответствуют действительности: «Экспорт России достиг рекордных показателей». Поэтому решение РФ выйти из сделки не связано с какими-то уступками.

«Что касается конкретных проблем, в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным, то мы сделали все возможное для обеспечения решения этих вопросов», — добавил он.

Так, заявил Блинкен, он заверил американские банки в безопасности экспорта российского зерна, на транспортировку и страхование которого не распространяются санкции.

«В настоящее время есть представленное ООН России предложение по решению тех вопросов, которые, как заявляет РФ, вызывают у нее озабоченность. Россия до сих пор не ответила», — заметил госсекретарь США.

Напомним, что Россия объявила о выходе из зерновой сделки 17 июля. Как объяснил на саммите «Россия — Африка» Президент РФ Владимир Путин, решение Москвы связано с невыполнением условий Москвы по черноморской инициативе. Вместо нуждающихся стран зерно шло в обеспеченные европейские государства.