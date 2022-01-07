Блинкен заявил, что НАТО не обещал не расширяться на восток

НАТО не угрожает России и не использует для этого Украину, к тому же все заявления о том, что альянс обещал не расширяться на восток, являются ложными. Об этом рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, «нарратив о том, что НАТО угрожает России», не соответствует действительности. Также ложной он назвал информацию о том, что альянс планирует разметить военную инфраструктуру на Украине и применять ее против России.

«НАТО никогда не обещал не принимать новых членов», — приводит его слова РИА Новости.

В требованиях по безопасности, переданных Россией США и НАТО, предлагается прекратить дальнейшее продвижение альянса на восток, а также отказаться от включения в него Украины. Кроме того, гарантии предполагают отказ от военной деятельности на территории Украины и других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Напомним, что о недопустимости расширения НАТО на восток на итоговой пресс-конференции заявил Президент России Владимир Путин. Также он заметил, что в дальнейшем реакция России будет зависеть от того, каким образом себя поведет альянс.