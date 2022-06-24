Блинкен заверил, что жители России почувствуют воздействие санкций

Жители России почувствуют эффект от введенных против их страны санкций. Об этом заявил журналистам государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику РФ и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», — подчеркнул дипломат.

По оценке руководителя Госдепартамента, ограничительные меры будут «кусаться сильнее и сильнее». «Люди России будут чувствовать это в ежедневной жизни», — заверил он.

Вместе с тем Блинкен добавил, что сам хотел бы, чтобы последствия рестрикций не причиняли страданий жителям РФ.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России после начала специальной военной операции на Украине. О ней утром 24 февраля объявил Президент РФ Владимир Путин. Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о невозможности нормализовать отношения Европейского Союза с российским лидером.