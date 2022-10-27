Блинкен: У США есть все инструменты для центральной роли в построении нового миропорядка

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что завершается эра после холодной войны, а также о конкуренции за определение нового мирового порядка. Об этом передает РИА Новости.

«Сейчас момент, когда завершилась эра, последовавшая за холодной войной, и идет конкуренция за определение того, что будет дальше», – сказал политик на конференции Блумберг в Вашингтоне.

По его словам, Вашингтон имеет необходимые инструменты для того, чтобы делать все возможное для центральной роли в этом определении.

Блинкен упомянул о совместной работе США с другими странами над поддержкой Украины с целью достижения «стратегического поражения» России и напомнил о многостороннем сотрудничестве для конкуренции с Китаем.

«Если Соединенные Штаты Америки не будут вовлечены в большую работу по организации мира, то либо кто-то еще сделает это и, вероятно, так, что это затронет наши интересы и ценности, – утверждает Блинкен. – Либо никто ничего не сделает, и тогда образуется вакуум, который имеет свойство заполняться плохими вещами».

Накануне на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ Президент РФ Владимир Путин сказал, что сегодняшний мир становится многополярным, несмотря на попытки некоторых геополитических игроков сохранить любой ценой свою шатающуюся гегемонию.