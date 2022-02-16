Блинкен: Признание ЛНР и ДНР подорвет суверенитет Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что принятие Россией резолюции о признании независимости ДНР и ЛНР подорвало бы суверенитет Украины и потребовало бы ответа США и союзников, передает РИА Новости.

«Принятие этой резолюции еще больше подорвет суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать дипломатическую работу для достижения мирного урегулирования этого кризиса», — пояснил глава госдепа.

Он отметил также, что потребуется быстрый и решительный ответ США и союзников в случае принятия резолюции.

В заявлении Блинкена говорится, что если Кремль одобрит резолюцию Госдумы, то это будет приравниваться к отказу российского правительства от своих обязательств по минским соглашениям. При этом Москва не раз подчеркивала, что не является стороной этих соглашений.

Госдума во вторник проголосовала за обращение к Президенту России о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Президент РФ Владимир Путин получил обращение Государственной Думы с проектом постановления о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в качестве независимых государств и принял его к сведению.

Позднее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле согласны: признание ЛНР и ДНР нарушает Минские соглашения.