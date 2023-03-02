Блинкен рассказал, что сказал Лаврову во время короткой беседы в Индии

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что во время общения с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым призвал Москву прекратить спецоперацию на Украине и начать содержательный дипломатический диалог. Об этом передает РИА Новости.

«Я сказал министру иностранных дел… закончить эту агрессивную войну, включиться в содержательную дипломатию, которая может привести к справедливому и длительному миру», – сказал госсекретарь на пресс-конференции для журналистов.

Напомним, официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что Блинкен попросил о контакте с Лавровым в рамках второй сессии Совещания глав МИД стран – участниц G20 в Индии. Она пояснила, что никаких переговоров не было – стороны пообщались на ходу.