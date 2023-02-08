Блинкен объяснил изменения в поставках Украине стремлением помочь отбить территории

Номенклатура военных поставок Украине меняется, так как Соединенные Штаты хотят возвращения под контроль украинских властей утраченных ими территорий. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

«На протяжении всего этого процесса, на каждом его этапе мы будем очень тесно сотрудничать с украинцами, а также работать с другими нашими партнерами и союзниками, чтобы у Украины было всё, что ей нужно <...> для эффективной самообороны и чтобы продолжать отвоевывать территории, захваченные у нее российскими войсками», — заметил дипломат.

Таким образом Блинкен отреагировал на вопрос о возможной передаче Украине истребителей. «По мере изменений в ходе конфликта меняется и поддержка, которую мы предоставляем», — заверил он.

По мнению главы Госдепартамента, идея, что Украина должна признать присоединение к РФ новых территорий (случившееся после проведения плебисцитов — прим. Т-и), «должна восприниматься как обреченная на провал любой страной, заботящейся о принципах Устава ООН и поддержании глобальных мира и безопасности».

Кроме того, Блинкен назвал инициированную Президентом РФ Владимиром Путиным почти год назад специальную военную операцию России на Украине «стратегическим провалом». Он уверен, что российским властям не удалось ослабить НАТО, которая сейчас «сильнее и сплоченнее, чем когда-либо».