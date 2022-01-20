Блинкен обвинил Россию в несоблюдении международных принципов в ситуации с Украиной

В ситуации, сложившейся вокруг Украины, Россия пренебрегает международными принципами, нарушает установки «Хельсинкского акта». Такое обвинение во время выступления в Берлине предъявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Он напомнил, что в 1975 году Россия и другие страны ОБСЕ подписали «Хельсинкский акт», которым были установлены основные принципы поведения в международных отношениях. «Россия с тех пор нарушила все эти принципы на Украине и неоднократно давала ясно понять о своем пренебрежении ими», — подчеркнул госсекретарь США.

В пример он привел ситуацию с отказом Украины от ядерного оружия с помощью «Будапештского меморандума».

«Нам достаточно спросить у жителей Крыма и Донбасса, что произошло с этими обещаниями», — полагает Блинкен.

Ранее он объявил, что НАТО никогда не обещал не расширяться на восток и не принимать в альянс новых членов.