Блинкен и Лавров проведут переговоры 23 февраля

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен принял предложение Москвы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, планы провести переговоры останутся в силе до тех пор, пока Россия не решит «напасть» на Украину.

«Мы по-прежнему считаем, что Россия нацелилась на то, чтобы атаковать Украину», — заявила представитель Белого дома.

При этом Псаки добавила, что Москва может и изменить свое решение, поэтому Вашингтон планирует «оставить дверь для дипломатии открытой».

Ранее сообщалось, что Швейцария готова предоставить площадку для проведения встречи главы российского МИД и госсекретаря США.