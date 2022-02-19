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Политика
19 февраля 2022  00:14

Блинкен и Лавров проведут переговоры 23 февраля

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен принял предложение Москвы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 23 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, планы провести переговоры останутся в силе до тех пор, пока Россия не решит «напасть» на Украину.

«Мы по-прежнему считаем, что Россия нацелилась на то, чтобы атаковать Украину», — заявила представитель Белого дома.

При этом Псаки добавила, что Москва может и изменить свое решение, поэтому Вашингтон планирует «оставить дверь для дипломатии открытой».

Ранее сообщалось, что Швейцария готова предоставить площадку для проведения встречи главы российского МИД и госсекретаря США.

#Сергей Лавров
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