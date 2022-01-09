Блинкен допустил, что в Женеве Россия и США обсудят договор по ракетам

Делегации США и России на предстоящих переговорах в Женеве могут договориться о том, чтобы восстановить основы договоренностей по ракетам средней и меньшей дальности. Об этом заявил в интервью телеканалу ABC госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РИА Новости.

«(На переговорах), возможно, удастся заложить основу для восстановления Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией», — отметил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что в Женеве на предстоящих консультациях американская сторона готова обсуждать с Москвой масштаб военных учений, проводимых в Восточной Европе, но при этом не будет рассматривать численность американских войск.

Ранее Блинкен заявил, что США не ожидают серьезных прорывов после переговоров с Россией в Женеве.