Блинкен анонсировал пакет помощи Украине на 175 млн долларов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен

Фото: Государственный департамент США

Соединенные Штаты направят Украине очередной пакет военной помощи на 175 млн долларов. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Если Конгресс не примет меры по одобрению запроса Президента [Джо Байдена] о дополнительном финансировании национальной безопасности, это будет один из последних пакетов помощи в сфере безопасности, которые мы можем предоставить Украине», — напомнил при этом дипломат.

В новый, 52-й по счету пакет помощи войдут, в частности, ракеты AIM-9M и AIM-7 для систем ПВО, реактивные снаряды для систем залпового огня HIMARS, боеприпасы для орудий калибром 105 и 155 миллиметров, противорадиолокационные ракеты HARM, рассказали в Пентагоне.

Кроме того, в эту партию помощи включены ракеты для ПТРК TOW, ПТРК Javelin и AT-4, тягачи, средства разминирования, «оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры», а также запасные части и другое вспомогательное оборудование.

«Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Она помогает <…> сдержать потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа», — подчеркнули в военном ведомстве.

Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер утверждал, что у властей США осталось около 1,1 млрд долларов на оказание помощи Киеву. Впрочем, еще имеются полномочия на использование примерно 4,8 млрд долларов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Джо Байден призвал Конгресс одобрить пакет помощи Украине до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине декабря.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.