В бугульминском поселке Карабаш благоустроят центральный парк за 35 млн рублей

В поселке городского типа Карабаш Бугульминского района Татарстана в этом году благоустроят центральный парк. Преображение общественного пространства стало возможно благодаря программе формирования современной городской среды и грантовой поддержке нефтяников. Благоустройство территории будет выполнено за более чем 35 млн рублей.

Концепцию благоустройства парковой зоны представил на обсуждение в прошлом году главный архитектор Артем Цокур. Автор проекта — местная жительница Энже Бикмурзина. Именно она в 1967 году начала привлекать к посадке деревьев на территории будущего парка учащихся школы и жителей поселка. Открыт парк был к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ульянова-Ленина.

Все элементы насыщения парка стилистически, по мнению жителей, должны нести главный смысловой посыл — связь поколений, или «река времени». Также карабашцы предложили оставить имеющееся функциональное насыщение, но при этом воссоздать историю по-новому.

Фонтан, скалодром, повторяющий рельеф Карабашских гор, детские и спортивные площадки, скульптуры из дерева, площадка для проведения массовых мероприятия, велосипедные дорожки — всё это пожелали увидеть в обновленном парке карабашцы.

«Важно, что все проекты приносят пользу нашим горожанам и имеют положительный эффект!» — отметил мэр Бугульмы Линар Закиров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульме возле городского водоема благоустроят сквер с каскадом фонтанов.