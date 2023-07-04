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В бугульминском поселке Карабаш благоустроят центральный парк за 35 млн рублей
В поселке городского типа Карабаш Бугульминского района Татарстана в этом году благоустроят центральный парк. Преображение общественного пространства стало возможно благодаря программе формирования современной городской среды и грантовой поддержке нефтяников. Благоустройство территории будет выполнено за более чем 35 млн рублей.
Концепцию благоустройства парковой зоны представил на обсуждение в прошлом году главный архитектор Артем Цокур. Автор проекта — местная жительница Энже Бикмурзина. Именно она в 1967 году начала привлекать к посадке деревьев на территории будущего парка учащихся школы и жителей поселка. Открыт парк был к столетию со дня рождения Владимира Ильича Ульянова-Ленина.
Все элементы насыщения парка стилистически, по мнению жителей, должны нести главный смысловой посыл — связь поколений, или «река времени». Также карабашцы предложили оставить имеющееся функциональное насыщение, но при этом воссоздать историю по-новому.
Фонтан, скалодром, повторяющий рельеф Карабашских гор, детские и спортивные площадки, скульптуры из дерева, площадка для проведения массовых мероприятия, велосипедные дорожки — всё это пожелали увидеть в обновленном парке карабашцы.
«Важно, что все проекты приносят пользу нашим горожанам и имеют положительный эффект!» — отметил мэр Бугульмы Линар Закиров.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Бугульме возле городского водоема благоустроят сквер с каскадом фонтанов.
Рендеры и фото предоставлены пресс-службой Бугульминского района РТ.
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