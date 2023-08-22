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Благоустройство парка у набережной реки Ноксы завершено на 93%
Благоустройство 2-й очереди парка на территории казанского ЖК «Светлая долина» близится к завершению. Техническая готовность объекта составляет 93%, рассказали в Минстрое РТ.
Рабочие уложили брусчатку, обустроили памп-трек и велодорожку. Завершается укладка ходовых дорожек, монтаж слаботочных сетей и электрики, продолжается установка малых архитектурных форм и озеленение территории.
Как сообщила заместитель руководителя горисполкома Гузель Сагитова на деловом понедельнике 21 августа, парк будет торжественно открыт в День Республики Татарстан и День города 30 августа.
Работы проводятся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав национального проекта «Жилье и городская среда», инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.
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