Благодетель церквей Лаишевского района: Только единение позволит приблизить победу в СВО

Только единение всего народа позволит приблизить победу в СВО. Таким мнением во время первого телемарафона в поддержку службы по контракту «ВСЕ СВОИ» поделился волонтер, инициатор возрождения старинных церквей Лаишевского района, предприниматель, староста Никольских храмов сёл Державино и Русского Никольского благодетель Владислав Ларкин.

«Мы занимаемся восстановлением храмов во многих районах Татарстана. После всех приложенных усилий жители сел начинают объединяться вокруг этого дела. Думаю, здесь можно провести параллель с тем, что происходит вокруг СВО. Чтобы достичь общей цели и победить врага, нужно объединиться», – отметил он.

Также он рассказал об отце Анатолии из Зеленодольского района, который трагически погиб в зоне проведения СВО.

«Когда он приезжал обратно в Татарстан, прихожане его спрашивали, когда закончится СВО. После небольшой паузы, он отвечал, что когда мы все наполним храмы молитвой и будем переживать, все очень быстро закончится», – вспоминает Ларкин.

При этом он сам видит тенденцию к тому, что в храмах становится все больше прихожан, которые молятся за российских воинов.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.