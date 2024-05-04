Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, сошел благодатный огонь. Патриарх Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении огня. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время частицы огня раздают верующим, которые присутствуют на церемонии в храме.

Напомним, что в этом году Пасха отмечается 5 мая. Чудо схождения благодатного огня происходит днем ранее.

Затем его передадут в разные страны. В Россию с 2003 года его доставляет Фонд Андрея Первозванного.

Ранее священник из Казани объяснил, почему у Пасхи нет четкой даты празднования.