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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
В Иерусалиме, в храме Гроба Господня, сошел благодатный огонь. Патриарх Феофил III вышел из Кувуклии, где молился о снисхождении огня. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время частицы огня раздают верующим, которые присутствуют на церемонии в храме.
Напомним, что в этом году Пасха отмечается 5 мая. Чудо схождения благодатного огня происходит днем ранее.
Затем его передадут в разные страны. В Россию с 2003 года его доставляет Фонд Андрея Первозванного.
Ранее священник из Казани объяснил, почему у Пасхи нет четкой даты празднования.
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