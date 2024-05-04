Священник из Казани объяснил, почему дата празднования Пасхи меняется

В системе христианских праздников Пасха имеет особое значение. Это главный праздник и отправная точка всего церковного календаря, рассказал «Татарстан-24» председатель миссионерского отдела Казанской Епархии — священник Александр Ермолин.

Он напомнил, что в церковном календаре есть 12 праздников, однако Пасха стоит выше них. Отсутствие же определенной даты ее празднования связано с разными традициями древней церкви.

«В итоге решением соборов на православном востоке была принята универсальная формула, — объяснил он. — Есть праздники подвижные, как Пасха, и те, которые от нее зависят. Например, Вознесение, которое отмечается ровно через 40 дней после Пасхи. А есть праздники с неподвижными датами, как Рождество».

В этом году Пасха отмечается 5 мая – дата определяется по лунно-солнечному календарю, поэтому ежегодно меняется. Как правило, она выпадает в промежуток между 4 апреля и 8 мая.

Согласно решению, принятому во время первого Вселенского собора христианских церквей 325 года в Никее, Пасха празднуется после иудейской — в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, наступающего за весенним равноденствием. Однако когда полнолуние выпадает на субботу или воскресенье, она переносится на последний день следующей недели.