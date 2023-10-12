«Благодаря вам всегда есть свежие хлеб и молоко»: как в Казани чествовали работников АПК

Гости съезжались в выставочный центр более чем за час до начала мероприятия, которое назначили на 11 часов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В зале собрались те, кто искренне любит свое дело»

Мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, прошло в «Казань Экспо». На торжественный прием Раиса Татарстана Рустама Минниханова были приглашены труженики села, руководители хозяйств, предприятий и районных сельхозуправлений, депутаты Госсовета РТ, представители Правительства РТ и главы районов.

Гости съезжались в выставочный центр более чем за час до начала мероприятия, которое назначили на 11 часов. Непосредственные виновники торжества – получатели наград – должны были пройти небольшую «репетицию», поскольку многие из них впервые участвовали в подобном мероприятии. Остальные же общались в фойе с коллегами «по цеху» и фотографировались на фоне специально установленного баннера с поздравлением по случаю праздника.

У входа в концертный зал имени Ильгама Шакирова для гостей исполнял песни музыкальный коллектив, создавая праздничную атмосферу до начала торжества.

У входа в концертный зал имени Ильгама Шакирова для гостей исполнял песни музыкальный коллектив, создавая праздничную атмосферу до начала торжества Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Само мероприятие открылось концертно-театрализованным прологом. Затем был зачитан поздравительный адрес министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Поздравляя работников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником, Рустам Минниханов заметил, что в зале собрались те, кто искренне любит свое дело. «Благодаря вашему самоотверженному труду на столах наших граждан всегда есть свежие хлеб, молоко, мясо и овощи», – сказал Раис РТ.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров поблагодарил федеральную власть за поддержку аграриев. «Не могу не сказать слова признательности нашему федеральному центру в лице Президента России Владимира Путина. В своем обращении по случаю праздника он отметил, что отечественный агропромышленный комплекс всегда славился настоящими профессионалами, труд которых заслуженно пользуется почетом и уважением», – подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия.

Марат Зяббаров поблагодарил федеральную власть за поддержку аграриев Фото: rais.tatarstan.ru

«Важно добиться того, чтобы жизнь сельчан отвечала самым современным стандартам»

В этом году аграрии собрали 3,5 млн тонн зерна. Кроме того, будет собрано 1,5 млн тонн сахарной свеклы, 790 тыс. тонн картофеля, 250 тыс. тонн овощей. Заготовлено достаточное количество кормов для продуктивной зимовки скота, сообщил Минниханов.

По его словам, самый большой объем зерна получили в Тетюшском, Буинском и Арском районах. А урожайности зерновых свыше 35 ц/га достигли в Тетюшском, Дрожжановском, Кукморском и Камско-Устьинском районах.

Раис Татарстана подчеркнул, что успешно работают и животноводы республики – «лидеры страны по производству молока».

«Второй год подряд надой молока превысит 2 млн тонн. Также будет произведено порядка 530 тыс. тонн мяса. Основной вклад в это вносят традиционные лидеры – Кукморский, Атнинский, Балтасинский и Сабинский районы, Мамадышский район с наибольшим приростом производства мяса КРС, Тукаевский район – центр промышленного свиноводства и птицеводства республики», – заявил он.

Рустам Минниханов: «Сегодня фермеры работают уже целыми династиями, опыт и знания передаются из поколения в поколение» Фото: rais.tatarstan.ru

Отметил Минниханов и работу коневодов республики, которые активно занимаются возрождением татарской породы лошадей. Напомним, что для ее популяризации в этом году был организован конный пробег из Татарстана до Алтая протяженностью 3 тыс. км.

«В текущих условиях мы должны полностью обеспечивать наших граждан основными продуктами питания. Это вопрос продовольственной безопасности. Важный фактор развития села – малые формы хозяйствования. В Татарстане успешно действуют 474 тыс. личных подсобных хозяйств, более 4 тыс. фермерских хозяйств, свыше 300 потребительских кооперативов. Сегодня фермеры работают уже целыми династиями, опыт и знания передаются из поколения в поколение», – заметил он.

Минниханов добавил, что важная задача – добиться того, чтобы жизнь сельчан отвечала самым современным стандартам. Для этого в республике реализуются программы, нацеленные на комплексное развитие территорий. В этом году их 44.

На торжественном приеме Рустам Минниханов наградил государственными наградами России и Татарстана 26 наиболее отличившихся сельскохозяйственных работников Фото: rais.tatarstan.ru

«Пока работа есть, трудимся и довольны»

На торжественном приеме Рустам Минниханов наградил государственными наградами России и Татарстана 26 наиболее отличившихся сельскохозяйственных работников. Среди них – руководители сельхозпотребкооперативов, фермерских хозяйств, сельхозпредприятий, механизаторы, агрономы, животноводы, зоотехники, ветераны агропромышленного комплекса.

Так, Раис Шакиров из крестьянско-фермерского хозяйства «Мухаметшин З.З.» Сабинского района получил почетное звание «Заслуженный механизатор сельского хозяйства РТ». Он рассказал, что работает механизатором уже 43 года. «Окончил школу и сел за трактор. До сих пор работаю. Условия хорошие, свою работу люблю. Зимой работаю на ферме, где содержатся коровы. Молоко продаем в другие районы», – поделился он.

Шакиров заверил, что сейчас в деревне жить не хуже, чем в городе. «Как и в городе, есть асфальтированные дороги, газ проведен. А в деревне еще и отдых», – заметил он.

Специалист молочно-товарной фермы «Шигаево» Апастовского района Илюзя Шарафиева удостоена почетного звания «Заслуженный животновод РТ». Она работает телятницей 10 лет, а до этого занималась другой работой в сфере животноводства. «Два месяца я ухаживаю за телятами, а потом другая группа. Весь труд у нас ручной. Сейчас на ферме 150-200 телят, и каждый месяц рождаются новые. В нашей округе уже почти нет ферм, вот у нас осталась. Пока работа есть, трудимся и довольны», – сказала собеседница «Татар-информа».

Тахир Хадеев: «Надо сказать спасибо нашим земледельцам, работникам агропромышленного комплекса – мы с хлебом. Всей необходимой продукцией мы обеспечены» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Надо сказать спасибо нашим земледельцам – мы с хлебом»

Депутат Госсовета РТ Тахир Хадеев в беседе с корреспондентом «Татар-информа» отметил, что, несмотря на засушливую погоду, аграриям республики удалось получить достойный урожай. «Технологии, государственная поддержка, профессионализм специалистов позволили сформировать даже в такой год хороший урожай. Надо сказать спасибо нашим земледельцам, работникам агропромышленного комплекса – мы с хлебом. Всей необходимой продукцией мы обеспечены», – заявил он.

По мнению парламентария, сегодня важно сохранить бизнес, так как «ценообразование оставляет желать лучшего», а также сохранить пахотные земли. «Если будет живо село, мы всегда будем с хлебом, наши обычаи и традиции сохранятся. Если бы не было помощи со стороны руководства республики, наверное, работникам села было бы непросто. Сейчас мы производим очень много продукции, поэтому ищем пути больше экспортировать», – заметил зампредседателя Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Хадеев добавил, что сейчас верстается бюджет на следующий год. «Его формировать непросто, но мы постараемся отстоять статьи по мелиорации, науке, техническому перевооружению. Думаю, что нужно использовать Год научно-технологического развития, объявленный (2024 год, – прим. Т-и). Раисом Татарстана, чтобы быть конкурентоспособными, обеспечить благополучие жителей и продовольственную безопасность», – подчеркнул он.

Депутат также сообщил, что в Татарстане запускается информационный проект «Авыл яши – Деревня живет» для фермеров и аграриев. «Мы хотим информационно привлечь малый бизнес, личные подсобные хозяйства, чтобы они знали, какие есть формы поддержки, какие можно получить консультации и использовать лучшие практические технологии», – поделился он планами.

Камияр Байтемиров: «Мы ожидаем подъема закупочных цен, но кто-то или не рассчитывает, или не предпринимает меры» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Зерно, молоко, мясо должны иметь ту цену, которую затрачивают сельхозпроизводители»

Председатель Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ Камияр Байтемиров также признал, что «несмотря на катаклизмы погоды, фермеры и аграрии постарались, чтобы на столе у каждого из нас были хлеб, овощной набор и суповой набор».

«Думаю, что за это стоит нас, сельхозтоваропроизводителей, поблагодарить. И я всех поздравляю и желаю лучших урожаев и погоды в следующем году», – сказал он.

Однако Байтемиров посетовал на то, что ситуация с закупочными ценами на зерно пока не стабилизировалась. «Один из проблемных вопросов вы задаете. Мы собираемся на праздник, не хотелось бы огорчать себя и других тем, что в ситуации с зерном все из рук вон плохо. Поэтому нужно работать в осенне-зимний период всем, кто заинтересован, чтобы и в 2024 году у нас на столе была продукция. Но для этого надо решить главный вопрос – у земледельцев должен быть интерес за свой труд. Зерно, молоко, мясо должны иметь ту цену, которую затрачивают сельхозпроизводители. Чтобы расширенное производство было, необходимы доходы, а сегодня производители этот доход не замечают», – подчеркнул он.

По мнению председателя ассоциации, если будут приняты необходимые меры, то и закупочные цены поднимутся, а для этого нужно планировать, сколько произвести зерна и молока.

«Мы ожидаем подъема закупочных цен, но кто-то или не рассчитывает, или не предпринимает меры. Сейчас хотя бы цены на молоко пошли вверх. Государство ведь платит субсидии не за то, что мы вышли в поле и поработали. Должны быть качество и соответствующая цена, чтобы были заинтересованы производитель, переработчик и потребитель зерна. Вот и нужно найти золотую середину, при которой все будут довольны», – заключил он.