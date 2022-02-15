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Ру Тат
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Происшествия
15 февраля 2022  17:09
Павел Климчак

Благодаря прокуратуре работникам молочной компании из РТ выплатили зарплату на 4 млн

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После вмешательства надзорного ведомства руководство ООО «Милквиль» частично погасило долг по зарплате перед работниками, выплатив 121 сотруднику 4 миллиона рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что на руководство молочной компании из РТ завели дело за невыплату зарплаты на 4 млн рублей.

Полное погашение долга остаётся на контроле надзорного ведомства, как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#Прокуратура #долги по зарплате
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