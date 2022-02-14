На руководство молочной компании из РТ завели дело за невыплату зарплаты на 4 млн рублей

По версии следствия, руководство ООО «Милквиль» более двух месяцев не выплачивало зарплату 121 работнику, в связи с чем перед сотрудниками образовался долг более 4 миллионов рублей. При этом руководство предприятия могло погасить задолженность, однако деньги тратились на другие цели.

Возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата зарплаты». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, как уточнил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.