Благодаря программе по углеродной нейтральности РТ к 2030 году сократит выбросы на 40 %

К 2030 году благодаря программе по углеродной нейтральности выбросы парниковых газов в Татарстане будут снижены на 40%. Об этом сообщила сегодня в интервью «Татар-информу» замминистра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

«Достижение углеродной нейтральности – международный тренд. Российская Федерация к этому тренду присоединилась, и Республика Татарстан тоже не может оставаться в стороне. По поручению Президента Татарстана сейчас формируется программа по достижению углеродной нейтральности. Цель программы – снизить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году. К 2050 году планируем выйти на полную углеродную нейтральность региона», - сказала она.

Спикер отметила, что на сегодняшний день сформирован перечень из восьми основных направлений документа. К концу 2022 года программа будет окончательно разработана. Над ее созданием трудится вся республика. Создана межведомственная рабочая группа при Минэкологии РТ, куда входят представители научного сообщества, ведущие промпредприятия, министерства и ведомства. Программа будет реализована до 2050 года.