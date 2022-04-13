Минэкологии: «К 2050 году планируем выйти на полную углеродную нейтральность республики»

О разработке республиканской программы по декарбонизации, ESG-повестке предприятий, углеродном налоге и проекте «Карбон-Поволжье» в интервью «Татар-информу» рассказали замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана Ольга Манидичева и директор Института экологии и природопользования КФУ, доктор биологических наук Светлана Селивановская.

Ольга Манидичева и Светлана Селивановская рассказали о разработке республиканской программы по декарбонизации, ESG-повестке предприятий, углеродном налоге и проекте «Карбон-Поволжье» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Основные направления – это развитие водородной энергетики, модернизация существующего энергокомплекса»

В республике по поручению Президента Татарстана формируется программа по достижению углеродной нейтральности. В чем суть этой программы?

Достижение углеродной нейтральности – международный тренд. Российская Федерация к этому тренду присоединилась, и Татарстан не может оставаться в стороне. Одним из вызовов на сегодняшний день является потепление и изменение климата в целом на всей планете. Одна из причин климатических изменений заключается в повышении температуры за счет увеличения выбросов парниковых газов от агропромышленного комплекса. Чтобы минимизировать риски от климатических изменений, необходимо задуматься о том, чтобы снизить выбросы парниковых газов от сектора промышленности и в то же время увеличить поглотительную способность СО 2 . Декарбонизация – это и есть поиск тех решений, которые нам позволят выполнить мероприятия по этим двум направлениям. Целью программы, создаваемой в республике, является достижение углеродной нейтральности.

На какие годы рассчитана программа? Кто работает над ее созданием?

Сейчас программа находится в стадии разработки. Мы ведем активные консультации с Минэкономразвития РФ – координатором по углеродной нейтральности в России. Уже сформирован перечень из восьми основных направлений документа. К концу 2022 года мы должны окончательно разработать программу. Над ее созданием трудится вся республика. Создана межведомственная рабочая группа при Мнэкологии РТ, куда входят представители научного сообщества, ведущие промпредприятия, министерства и ведомства. Программа будет работать до 2050 года. Стоит отметить, что на сегодняшний день многие предприятия уже реализуют свои собственные программы.

Расскажите, пожалуйста, о главных направлениях программы.

Основные направления – это развитие водородной энергетики, модернизация существующего энергокомплекса и развитие возобновляемой энергетики. Также декарбонизация в отрасли нефтедобычи и нефтепереработки, использование чистого транспорта – переход на электротранспорт. Кроме этого в перечень вошли такие направления, как обращение с отходами производства и потребления, поскольку все объекты накопления ТКО имеют высокие выбросы парниковых газов. Программой предусмотрено увеличение поглощения парниковых газов, мероприятия по мониторингу выбросов. В частности, предусматривается выпуск специализированных датчиков, мероприятия, по улучшению нормативно-правовой базы. Последнее направление – формирование системы независимой верификации. По этому направлению уже есть наработки, Университет Иннополис стал одним из органов по верификации и валидации климатических проектов. Он и будет заниматься подсчетом выпуска углеродных единиц в каждом климатическом проекте.

Чтобы минимизировать риски от климатических изменений, необходимо задуматься о том, чтобы снизить выбросы парниковых газов от сектора промышленности и в то же время увеличить поглотительную способность СО 2 Фото: © «Татар-информ»

«Предприятия понимают свою ответственность перед населением»

В ходе программы предполагается модернизация энергокомплекса. Как она будет проводиться?

Модернизация энергокомплекса выделена в отдельное направление. Хочу отметить, что «Татэнерго» уже имеет большие наработки в этой части. Предприятие уже поочередно модернизирует свои энергокомплексы. На сегодняшний день у них есть программные мероприятия, которые, скорее всего, лягут в основу нашего направления программы углеродной нейтральности.

Какие механизмы и инструменты будут использованы для достижения главной цели – снижении углеродного следа?

Будут выделены группы мероприятий. Представители науки совместно с индустриальными партнерами проработают мероприятия по технологическим линиям, которые в свою очередь позволят снизить или исключить выброс парниковых газов. Второй механизм заключается в том, что представители науки совместно с индустриальными партнерами разработают мероприятия по увеличению поглотительной способности ландшафта. Это два основных инструмента в достижении цели углеродной нейтральности.

Какова конечная цель программы?

Цель программы по достижению углеродной нейтральности – снизить выбросы парниковых газов на 40% к 2030 году. К 2050 году планируем выйти на полную углеродную нейтральность республики.

Многие предприятия сейчас берут курс на социальную ответственность и экологичность. В республике осуществляется надзор за их ESG-повестками?

Каждое предприятие уже взяло курс на ESG-повестку, но надзор по данному вопросу не осуществляется. Крупнейшие производители – ПАО «Оргсинтез», «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть» разработали свои программы, которые предусматривают мероприятия, связанные с экологическими проектами. Многие внедряют в производство технологии, которые позволяют уменьшить выброс парниковых газов путем возврата в производство. ПАО «Татнефть» активно работает по исключению выбросов попутного газа, что позволяет снизить выбросы парниковых газов. Компанией в 2021 году было высажено 5 млн деревьев. Работа идет полным ходом, предприятия понимают свою ответственность перед республикой и населением.

Достижение углеродной нейтральности – международный тренд. Российская Федерация к этому тренду присоединилась, и Татарстан не может оставаться в стороне Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Стратегия долгосрочного развития России предусматривает четыре сценария»

Недавно министр экологии РТ Александр Шадриков сообщил, что в республике ведется работа по включению в федеральную научно-техническую программу в области экологического развития России до 2030 года двух проектов. Расскажите, пожалуйста, что это за проекты?

Министерством природных ресурсов и экологии РФ разработана Федеральная научно-техническая программа в области экологического развития и климатических изменений на период с 2021 по 2030 год. Республикой Татарстан заявлены два проекта «Экология промышленных городов» и «Разработка картографической основы для расчета секвестрационного потенциала территории РТ». В настоящее время научными институтами Российской академии наук создан консорциум, который разработал проектный продукт с комплексом предложений в сфере экологии и климата на тему «Экология промышленных городов». Проект многоступенчатый, включает комплекс взаимодополняющих наукоемких технологических мероприятий в сфере очистки воздуха, утилизации и декарбонизации газовых выбросов, очистки природных и сточных вод, утилизации твердых отходов, очистки почв и аналитический мониторинг окружающей среды.

Александр Шадриков также говорил о комплексном научно-техническом проекте «Обработка и утилизация отходов». Как данный проект поможет в достижении целей по углеродной нейтральности?

Мы все понимаем, что наука должна стать опорой и флагманом для развития экономики в дальнейшем. Есть большая поддержка субъектов со стороны Российской Федерации по данному вопросу. Одним из актуальных направлений является «Разработка комплексных научно-технических проектов и программ полного цикла». Министерством совместно с консорциумом научных институтов Российской академии наук при участии КНИТУ организована работа по направлению «Обработка и утилизация отходов». Это комплексный проект, который будет состоять из ряда направлений. Его цель заключается в переходе к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, формировании новых источников и способов транспортировки и хранения энергии, переработке углеводородного сырья. Проект предусматривает развитие научных технологий по направлению утилизации твердых и жидких отходов. 21 апреля в Нижнекамске пройдет большое мероприятие по данной тематике с участием представителей науки.

Какое внимание в целом по России сейчас уделяется вопросу декарбонизации? Есть ли в данной сфере законодательные новшества?

Этот процесс в последнее время набирает обороты. Было впечатление, что с учетом экономической ситуации будит некий спад, некое охлаждение к вопросам экологической тематики. Это, прежде всего, связано с углеродным налогом. Однако это все не так. В марте вышло три постановления Правительства, которые регламентируют эту схему. Планируется урегулировать сферу обращения с углеродными единицами, приняты правила верификации климатических проектов. Это говорит нам о том, что в дальнейшем большое внимание будет уделяться климатическим проектам, которые будут реализованы на промышленных предприятиях.

Минэкономразвития России подготовлена стратегия долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В стратегии описывается четыре сценария развития климатического регулирования: базовый, интенсивный, инерционный и сценарий без мер господдержки. За основу стратегии предложен базовый сценарий с упором на повышение энергоэффективности экономики и сохранении лесов. В ближайшее время планируется принять план мероприятий по реализации этой стратегии.

На сегодняшний день существует необходимость, чтобы предприятия подавали отчетность о выбросах парниковых газов в Росприроднадзор. Со следующего года будут введены меры административной ответственности для тех предприятий, которые не будут подавать отчетность. За непредставление отчетов о выбросах парниковых газов в дальнейшем будет предусмотрена ответственность для должностных лиц в размере от 100 до 150 тыс рублей, на юрлиц – от 200 до 1 млн рублей. Эта норма еще не введена, но предполагается, поскольку сдача отчетов о выбросах парниковых газов введена с 1 января 2022 года.



«Мониторинг выбросов в атмосферу вредоносных газов будет вестись на трех карбоновых полигонах»

Светлана Юрьевна, давайте теперь пообщаемся с вами. В каких целях реализуется проект по развитию карбоновых полигонов? Каковы его главные функции?

Программа по карбоновым полигонам была принята Министерством науки и высшего образования РФ в 2021 году. Наш татарстанский полигон «Карбон-Поволжье» был включен в нее в сентябре 2021 года. Основная задача проекта заключается в получении информации. Мы все говорим о том, что в республике большое количество лесов и они должны поглощать СО 2 . Мы все прекрасно знаем, что деревья днем поглощают, а ночью выделяют СО 2 . Газ выделяется и когда дерево погибает. Нужно понять, как Россия выглядит с точки зрения этих природных экосистем, какие экосистемы больше поглощают, а какие больше выделяют СО 2 . Это важно для последующих расчетов. В Европе нет лесов, поэтому они просто выкинули из расчетных формул тот эффект, который оказывают леса.

В настоящее время заявлено 14 полигонов, которые находятся в стадии становления. Принято решение, что мониторить ситуацию мы будем при помощи оборудования, результаты которого принимаются в международном сообществе. Оборудование сейчас закупается. Еще одной функцией карбонового полигона является объяснение причин того, почему именно так проходят процессы, что можно изменить на том же лесном участке, где накапливается биомасса – в растениях или почве, как будет изменяться почвенное дыхание при изменении температуры на полградуса. Это второе направление карбоновых полигонов. Третье направление заключается в осуществлении образовательной и просветительской деятельности. На сознание человека нужно провести массированную атаку, чтобы он понял, что проблема изменения климата, связанная с выделением климатически опасных газов, реально существует.

Кроме того, в функции карбонового полигона будет включена деятельность по разработке климатических проектов. Это проекты, направленные на захват СО 2 из атмосферы. В частности, это климатические проекты по переработке отходов в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство за счет отходов животноводства является вторым после энергетики источником парниковых газов. Научную основу климатических проектов должны прорабатывать сотрудники карбонового полигона.

Как в Республике Татарстан реализуется проект по развитию трех карбоновых полигонов? Где они находятся?

Мониторинг выбросов в атмосферу вредоносных газов будет вестись на трех карбоновых полигонах – лесном, где будет стоять первая вышка по мониторингу истоков парниковых газов, водном и сельскохозяйственном. Конечно, исследователи давно ведут эти проекты. В университете уже разработан огромный проект по переработке органических отходов животноводства и птицеводства в долговременные, медленно разлагающиеся удобрения, которые повышают урожайность. Начаты исследования по оценке почвенного состояния на лесном участке по биомассе и другие.

Лесной участок расположен на расстоянии километра от обсерватории КФУ. Водный участок расположится на Саралинском участке Волжско-Камского биосферного заповедника. Там хорошие водные просторы и есть база для практики студентов и специалистов. Мы рассматриваем два варианта для размещения сельскохозяйственного участка. Это будут либо поля научно-исследовательского института сельского хозяйства в районе Кабана, либо поля аграрного университета в районе «Нармонки».

В функции карбонового полигона будет включена деятельность по разработке климатических проектов. Это проекты, направленные на захват СО 2 из атмосферы Фото: minobrnauki.gov.ru

«40-метровую вышку установим в 850 метрах от обсерватории»

А как обстоят дела с оборудованием?

Большая проблема заключается в том, что нужно оборудование для атмосферных исследований. Оно очень дорогое и требует большого финансирования. В настоящий момент, к сожалению, финансирование от Министерства науки и высшего образования РФ обещано, но еще не поступило. Большое спасибо Президенту РТ и руководителю «Татхиминвестхолдинга», которые поддержали этот проект, было выделено 40 млн рублей, на которые еще в прошлом году состоялись торги по закупке оборудования. Первая часть системы измерительного оборудования должна придти уже через месяц, остальное ждем в июле-августе. Несмотря на то, что оборудование американское, оно будет поставлено. Как только мы установим 40-метровую вышку в 850 метрах от обсерватории, начнутся мониторинговые исследования. Наземные испытания начались в прошлом году и будут продолжены.

Повлияют ли санкции на закупку оборудования для развития проекта? Что еще необходимо закупить?

Трудности возможны в любой ситуации. Те договора, которые мы заключили в декабре на 30 млн рублей, поставщики обещали выполнить. Как только придут деньги из министерства, мы займемся закупкой измерительного оборудования. Надеюсь, что все будет хорошо. По нашим сведениям должно быть выделено еще порядка 86 млн. Мы хотим приобрести еще одну систему мониторнинга eddy covariance с метеовышкой. Планируем закупить мониторинговые камеры для определения почвенного дыхания, которые работают в режиме реального времени и фиксируют содержание СО 2 каждые 15-30 секунд. Сейчас непонятен вопрос со стоимостью оборудования, потому что деньги выделялись в прошлом году.

В 2023 — 2025 годах для экспортеров товаров в Евросоюз и другие страны будет введен углеродный налог, который будет рассчитываться в зависимости от того, какой углеродный след оставляют предприятия. Какие технологии предполагается разработать в Татарстане, которые позволят сократить предприятиям выбросы CO2 в атмосферу?