Благодаря помощи репродуктологов в Татарстане рождаются 500 детей ежегодно

Благодаря помощи репродуктологов в Татарстане рождаются более 500 детей ежегодно. Об этом рассказала главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава РТ, замгендиректора АО «АВА-Казань», заслуженный врач РТ Фирая Сабирова во время телемарафона «С Новым годом, семья!».

«Ежегодно в республике рождается более 500 детей благодаря помощи репродуктологов. Это, наверное, не так много в масштабах всего Татарстана и страны в целом. Но каждый рожденный в такой семье ребенок - очень долгожданный и ценный», – сообщила Сабирова.

Фото: скриншот трансляции

По ее мнению, семья становится полноценной, когда в ней появляются дети. Медики считают, что оптимальным возрастом женщины для рождения первенца является до 25 лет.

«В этом году мы начали проводить диспансеризацию, цель которой – оценить репродуктивный потенциал нашего населения. Это первый год, только начало. Очень надеюсь, что следить за своим репродуктивным здоровьем станет для наших молодых людей привычным», – рассказала врач.

12-часовой телемарафон «С Новым годом, семья!» стартовал сегодня в эфире телеканалов «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета». Его участники подводят итоги Года семьи, объявленного ранее Президентом России Владимиром Путиным.

С 9 часов утра и до 21 часа вечера в прямом эфире в студии побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. В прямом эфире ТНВ пройдет Парад Дедов Морозов. В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».