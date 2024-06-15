Благодаря нацпроекту «Экология» в Татарстане 2300 ребят стали юннатами

2300 татарстанских ребят стали юннатами благодаря национальному проекту «Экология». Министерство экологии республики на протяжении 30 лет занимается экологическим просвещением, ежегодно проходит сотни экоуроков, конкурсов и других мероприятий. О направлениях этой работы рассказал глава ведомства Александр Шадриков.

«Большую помощь в просветительской работе оказывают активисты молодежного экологического движения “Будет Чисто”. Для этих ребят экология – не модный тренд, а жизненная позиция, которую они выбрали для себя. Не отстают от старших друзей и юные натуралисты республики. С 2018 года Министерство экологии поддерживает все инициативы ребят. На сегодня в Татарстане 2300 юных натуралистов», – сказал министр.

Шадриков добавил, что в рамках санитарно-экологического двухмесячника, который стартовал 1 апреля, на субботники вышли 400 тысяч татарстанцев, а в рамках конкурса «Эковесна» министерство получило 1202 заявки.

«Огромный вклад в экологическое просвещение вносят наши давние надежные друзья и партнеры – члены регионального отделения Русского географического общества. Наши проекты “Свободный ток”, экореабилитация Казанки, возрождение юннатского движения – это лишь часть нашей общей с РГО работы», – отметил министр.

Пример такой успешной совместной работы – это проект по возрождению популяции сокола-балобана. Он реализовывался на грант совместно с РГО, учеными КФУ и волонтерами.

Проект стал финалистом Национальной премии «Хрустальный компас» как «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия».

Работа по возрождению балобанов будет продолжена и в этом году. Через неделю в Камско-Устьинский район приедут волонтеры и будут доставлены птенцы.

Шадриков также напомнил, что в Альметьевске начинается марафон в поддержку олимпиады по экологии «Чистое наследие». Различные просветительские мероприятия будут проходить в 12-ти городах республики всё лето.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жилье и городская среда». 29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию, глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».