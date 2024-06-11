Для возрождения популяции сокола-балобана Татарстан закупит еще шесть птенцов

По проекту возрождения волжско-камской популяции сокола-балобана (Falco cherrug) в этом году Татарстан закупит еще шесть птенцов. Об этом сообщил сегодня председатель регионального отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер на брифинге в Казани.

«Цель проекта — восстановление популяции сокола на территории Волжско-Камского края. В 2023 году были закуплены для реинтродукции десять птенцов. Они встали на крыло, одного уже зарегистрировали в Саудовской Аравии. В этом году ждем возвращения наших питомцев», — рассказал он.

В последний раз гнездование сокола-балобана в республике было зафиксировано в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Сейчас этот вид занесен в красные книги Международного союза охраны природы, России и Татарстана.