Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Для возрождения популяции сокола-балобана Татарстан закупит еще шесть птенцов
По проекту возрождения волжско-камской популяции сокола-балобана (Falco cherrug) в этом году Татарстан закупит еще шесть птенцов. Об этом сообщил сегодня председатель регионального отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер на брифинге в Казани.
«Цель проекта — восстановление популяции сокола на территории Волжско-Камского края. В 2023 году были закуплены для реинтродукции десять птенцов. Они встали на крыло, одного уже зарегистрировали в Саудовской Аравии. В этом году ждем возвращения наших питомцев», — рассказал он.
В последний раз гнездование сокола-балобана в республике было зафиксировано в 1974 году на территории Саралинского участка Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника. Сейчас этот вид занесен в красные книги Международного союза охраны природы, России и Татарстана.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»