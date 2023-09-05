Благодаря ДОСААФУ РТ в домах лисичан восстановят поврежденные после обстрелов окна

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Татарстан помогает жителям Лисичанска подготовиться к предстоящей зиме. В подшефный город прибыла очередная партия строительных материалов.

На этот раз лисичанам доставили стекло. Груз, объемом свыше 8 тысяч квадратных метров, предназначен для закрытия теплового контура в многоэтажках, которые республика готовит к предстоящей зиме. Материалы переданы республиканским ДОСААФ.

В первую очередь татарстанское стекло будет использовано в восстановлении поврежденных окон в квартирах, где в настоящее время проживают люди. Пустующие квартиры закрывают ОСБ-плитой или армированным полиэтиленом.

Напомним, что к зиме в Лисичанске приведут в полный порядок систему отопления и закроют тепловой контур в 100 многоэтажках.

Работы по подготовке к отопительному сезону в Лисичанске ведет татарстанская компания «Евро-тех». Трудоустроенные благодаря шефу-региону лисичане, обеспечены стабильной зарплатой, которая зависит от сложности выполняемых работ, а также горячим питанием. Некоторые рабочие также получили место для проживания в обустроенном общежитии.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.