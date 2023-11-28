Благодаря атмосферному фронту в Татарстане ожидается мокрый снег, туман и гололед

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня, 28 ноября, холодный атмосферный фронт вызовет в Татарстане очередное ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. В светлое время суток по всему региону, включая Казань, будет идти небольшой и умеренный снег, мокрый снег.

Кроме того, как предупреждали накануне синоптики, в отдельных районах опустится туман, возможен гололед, на дорогах образуется гололедица, местами сильная.

Будет дуть юго-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с, который со временем поменяет направление на юго-западное.

Днем воздух по региону прогреется до -2, +2 градусов (в том числе в столице РТ — до 0, +2 градусов), отмечают метеорологи.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстан к середине недели придет похолодание, которое сменится новым потеплением.